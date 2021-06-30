تراند الفن: المنتخب الأولمبي يستعد لإرسال القائمة النهائية المشاركة في أولمبياد طوكيو خلال أيام

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 08:09 صباحاً - تأكد مسؤولو اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، برئاسة أحمد مجاهد، أن مازال هناك متسع من الوقت، قبل إرسال قائمة المنتخب الأولمبي النهائية، المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو الشهر القادم.

وكان شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، قد أعلن من قبل أن قائمة الفراعنة المشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، سيتم إرسالها يوم 30 يونيو.

وعلم “القاهرة 24” أنه مازال هناك ثلاث أيام، قبل إعلان القائمة، حتي يوم الجمعة المقبل، وليس اليوم آخر موعد”.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر الأولمبي، نظيره الإسباني، يوم 22 يوليو المقبل، ثم مواجهة الأرجنتين يوم 25، ثم مواجهة أستراليا يوم 28 من نفس الشهر.

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