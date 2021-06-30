تراند الفن: وزيرة التعاون الدولي ردا على “القاهرة 24”: كتاب مبادي الدبلوماسية يروج لنجاح مصر مع التمويل التنموي

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 08:09 صباحاً - قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن المشروعات التنموية لها أكثر من مصدر تمويل، والتمويل التنموي يكون مقابل التكلفة ويكون على سنوات سداد طويلة، ويتم بعلاقات الدولة مع المجتمع الدولي.

وأضافت الوزيرة ردا على سؤال “القاهرة 24″، حول أهمية كتاب مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، في الترويج لنجاح الاقتصاد المصري عالميا، أن الكتاب يركز على نوع التمويلات التنموية بشكل أكبر، وإبراز أهمية هذا النوع من التمويلات لمصر، للتمهيد للحصول على تمويلات جديدة مستقبلا.

وأشارت الوزيرة، لسعيها عبر هذا الكتاب توثيق الحالية المصرية الناجحة في التعامل مع التمويلات التنموية، في تطبيق المصطلحات النظرية على أرض الواقع بشكل فعلي، وتوفيرها أمام المجتمع الدولي وشركاء التنمية، كوثيقة لنجاح مصر مع التمويلات الدولية.

ويعد الكتابُ الذي تم إطلاقه من قبل الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، الأول من نوعه الذي يعمل على توثيق تجربة مصر في التعاون الدولي والتمويل الإنمائي.

وعقدت الوزيرة مؤتمرا صحفيا موسعا حضره أكبر المؤسسات على مستوى العالم، لعرض كتاب مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، واستعرضت الوزيرة، مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية التي تستهدف تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، وتحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال.

الدبلوماسية الاقتصادية لمصر

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن الدبلوماسية الاقتصادية لمصر، تقوم على ثلاثة مبادئ، هي منصة التعاون التنسيقي المشترك ومطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وسرد الشراكات الدولية”.

وأشارت الوزيرة إلى أن كتاب مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، يوثّق تجربة جمهورية مصر العربية الرائدة في تدشين إطار مؤسسي للدبلوماسية الاقتصادية يقوم على ثلاث ركائز تهدف إلى الدفع بآليات التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعمل على سرد المنهجيات المختلفة لمطابقة المشروعات الممولة من شركاء التنمية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن الكتاب يتطرق إلى وسائل تطبيق تلك المنهجيات عمليًا من خلال خارطة مشروعات التمويل التنموي لدعم أهداف التنمية المستدامة المتاحة على موقع وزارة التعاون الدولي، من أجل إتاحة تلك المنهجيات للدول النامية والناشئة للاستفادة من التجربة المصرية.

وزيرة التعاون الدولي تعرض على رؤساء تحرير المواقع الصحفية محاور كتاب تجربة مصر في التمويل الإنمائي

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