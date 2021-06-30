تراند الفن: تعطل حركة قطارات منوف بعد خروج جرار قطار الإسكندرية عن مساره

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 08:09 صباحاً - أعلن مصدر بالسكة الحديد عن خروج ثلاث عربات من قطار رقم 1 الروسي، خط القاهرة – الإسكنرية أثناء مسيره داخل خط منوف، وبعد وصوله إلى حوش محطة منوف سقطت عجلات الجرار الأمريكى رقم 2519، مما تسببب فى تعطل حركة القطارات، على خط منوف بشكل جزئي.

وأوضح المصدر لـ “القاهرة 24” أن هيئة السكة الحديد دفعت بأوناش الرفع لازالة عار السكة، وإعادة الجرار إلى مساره الصحيح، ومن ثم استئناف مسير القطار على خط منوف.

وأشار المصدر إلى أن الحادث لم يسفر عن أية خسائر بشرية بين صفوف الركاب أو مادية بين معدات السكة الحديد.

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