تراند الفن: “أبو شقة” يستعرض دور حزب الوفد في ثورة 30 يونيو

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 08:09 صباحاً - قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد ووكيل مجلس الشيوخ، إن الأحزاب والقوى الوطنية والقوى السياسية، وجبهة الإنقاذ الوطني قبل ثورة 30 يونيو كان لهم دورا قويًا، وأن حزب الوفد كان له موقف وطني قوي، وهو أن جميع مقرات حزب الوفد في جميع المحافظات مفتوحة أمام جمع استمارات تمرد رفض حكم الإخوان، وأعلن حزب الوفد المشاركة في ثورة 30 يونيو من خلال بيان رسمي، وأن الحزب أعلن في بيان صحفي رسمي أن الجماعة فقدت الشرعية وعليها الرحيل.

جاء ذلك خلال حفل الحزب الذي نظمه برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب ووكيل أول مجلس الشيوخ، للاحتفال بمرور 8 سنوات على ثورة 30 يونيو، بحضور كبار الشخصيات العامة ورجال الدولة والإعلام، وممثلي الأحزاب وأعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد، وأعضاء الهيئة البرلمانية في مجلسي الشيوخ والنواب، وقيادات وأعضاء حزب الوفد.

وأكد رئيس الوفد أن الشعب المصري عندما يتسمى في زعيم خير يأتون به، كما حدث مع محمد علي باشا، وهذا هو الشعب المصري الذي إذا وجد الزعامة الحقيقة نكون أمام إنجازات تفوق الخيال كما حدث في السبع سنوات الماضية، وعرض الإنجازات التي حدثت في عهد الرئيس السيسي يحتاج إلى مجلدات وتقوم على محورين، الأول مشروعات عملاقة تتزامن مع بناء حقيقي للإنسان المصري، وكنا أمام مشروع حياة كريمة بتكلفة 103 مليار جنيه ومشروع 100 مليون صحة، وإنهاء قوائم الانتظار ومبادرة نور حياة، وتخصيص 1000 مليون جنيه مبادرة، للكشف عن ضعاف البصر، كما كان حريص على إطلاق مبادرة تهتم بصحة المرأة المصرية وفحصهم طبيا.

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