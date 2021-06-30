فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 08:09 صباحاً - صحيفة المرصد : خسرت القاتلة اليابانية المعروفة باسم “الأرملة السوداء” استئنافها النهائي لتجنب الإعدام.
سممتهم بالسيانيد
وقتلت شيساكو كاكهي، 74 عامًا، ثلاثة من شركائها، بمن فيهم زوجها، وحاولت قتل رجل رابع.
وحصلت كاكهي على أموال هائلة من الميراث وأموال التأمين بعد تسميم ضحاياها بالسيانيد. وفقاً لموقع “بي بي سي”
واستأنف محاموها الحكم الصادر عام 2017، بحجة أنها تعاني من الخرف ولا تفهم الإجراءات القانونية.
لكن المحكمة العليا في اليابان رفضت الاستئناف، مما مهد الطريق للتصديق النهائي على حكم الإعدام الصادر بحقها.
لماذا سميت بهذا الاسم؟ وكيف كانت تستدرج ضحاياها؟
واشتهرت كاكهي في وسائل الإعلام اليابانية باسم الأرملة السوداء، حيث تقتل أنثى العنكبوت المعروفة باسم “الأرملة السوداء” شريكها الذكر بعد الزواج منه.
وبحسب جلسات المحاكمة، انضمت كاكهي إلى خدمات المواعدة والزواج على الإنترنت وطلبت على وجه التحديد مقابلة رجال أغنياء ليس لديهم أطفال.
وأدينت بقتل شخصين وزوجها، وتتراوح أعمارهم بين 70 و80 عاما، في الأعوام من 2007 إلى 2013.
وتوفي زوجها، إيساو كاكهي، البالغ من العمر 75 عامًا، بعد شهر من زواجهما في عام 2013.
حصلت على ملايين الدولارات
ونقلت تقارير صحفية أن كاكهي حصلت على حوالي مليار ين (8.8 مليون دولار) بعد الوفاة، على الرغم من أنها خسرت الكثير منها في سوق الأسهم ووقعت في الديون.
كما أدينت كاكهي بمحاولة قتل وسرقة رجل آخر توفي منذ ذلك الحين بسبب مرض السرطان.
وتزوجت كاكهي ثلاثة أزواج آخرين ماتوا جميعًا، لكن لم يتم توجيه أي اتهام إليها فيما يتعلق بوفاتهم.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “الأرملة السوداء” تخسر فرصتها الأخيرة لإنقاذ نفسها من الإعدام.. ما قصتها وكيف كانت تستدرج أزواجها لقتلهم؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.