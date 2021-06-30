تراند الفن: “واتس آب” يحصل على ميزة انتظرها الملايين لسنوات!

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 08:09 صباحاً - أدمن ‏46 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة

صحيفة المرصد : أعلن موقع WABetainfo أن تطبيق “واتس آب” حصل على ميزة انتظرها المستخدمون لسنوات. ووفقاً للموقع فإن بعض مستخدمي تطبيق “واتس آب” أصبح بإمكانهم الاستفادة من ميزة الوصول إلى مراسلاتهم من 5 أجهزة مرتبطة بحساب واحد بنفس الوقت، لكن الميزة ما تزال في مرحلة الاختبار على بعض الأجهزة حاليا. وفقاً لموقع “نوفوستي” والمهم في هذه الميزة أنه وبمجرد تحميل التطبيق في الأجهزة وربطها بحساب واحد سيتمكن المستخدم من الوصول إلى مراسلاته عبر الحاسب مثلا ودون أن يحتاج إلى هاتفه الذكي الذي فعّل عليه الحساب على “واتس آب” أولا، ودون الحاجة لأن يكون الهاتف متصلا بالإنترنت.

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