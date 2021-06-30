تراند الفن: «الصحة العالمية» تحذر: منطقة الشرق الأوسط دخلت الموجة الرابعة لـ«كورونا»

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 08:09 صباحاً - أكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في شرق المتوسط، أحمد المنظري، أنه على الرغم من أن الإقليم يشهد انخفاضا في عدد الإصابات للأسبوع العاشر على التوالي واستقرار طفيف في عدد الوفيات، إلا أن هناك عدد من البلدان العربية أبلغوا عن زيادة في عدد الإصابات بحوالي 20% وزيادة بعدد الوفيات تجاوزت 20% كسلطنة عمان والكويت والبحرين والإمارات وتونس.

وقال المنظري: “إن من أهم الأسباب التي أدت إلى زيادة عدد الاصابات هي التحورات المثيرة للقلق مثل “دلتا” وكذلك عدم التزام المواطنين نوعًا ما بالتدابير الوقائية”.

وأوضح أن الفيروس المتحور “دلتا” لديه القدرة على الانتشار بشكل أسرع من المتحورات السابقة لكن أعراضه أقل حدة مقارنة بالموجات السابقة، منوهًا إلى أن بعض دول شرق المتوسط دخلت الموجة الرابعة من فيروس كورونا حاليًا.

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