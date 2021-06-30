تراند الفن: مصدر يكشف أسباب خروج جرار قطار الإسكندرية عن مساره بمحطة منوف

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 09:09 صباحاً - كشف مصدر بالسكة الحديد تفاصيل خروج جرار رقم 2591 والتابع للقطار الروسي رقم 1 والقادم من محطة القاهرة إلى محطة الإسكندرية مشيرا إلى أن هيئة السكة الحديد أصدرت تعليمات مؤخرا بمسير عدد من القطارات على خط منوف بدلا من الخط الطوالي نظرا لوجود أعمال تحديثات لمنظومة الإشارات داخل محطة قطارات بنها.

وأوضح المصدر ل القاهرة 24 أن أسباب سقوط القطار وجود خطأ بالبنية التحتية للقضبان داخل حوش محطة منوف مما أدى إلى سقوط جرار القطار مما تسبب في تعطل حركة القطارات على خط منوف بشكل جزئي.

ودفعت هيئة السكة الحديد دفعت بأوناش الرفع لإزالة عار السكة وإعادة الجرار إلى مساره الصحيح ومن ثم استئناف مسير القطار على خط منوف ولم يسفر الحادث لم يسفر عن اية خسائر بشرية بين صفوف الركاب أو مادية بين معدات السكة الحديد.

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