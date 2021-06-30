تراند الفن: جامعة الملك سعود للعلوم الصحية توفر وظائف لحملة الدبلوم.. رابط التقديم

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 09:09 صباحاً - أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية توفر وظائف لحملة الدبلوم فأعلى بالرياض وجدة

الوظائف:

1 -أخصائي ُمراقبة مخزون ثاني “جدة”:

– درجة الدبلوم في تخصص “إدارة المشتريات، إدارة المواد” أو ما يعادلها.

– لا ُيشترط وجود خبرة سابقة.

2 -أخصائي ُمراقبة مخزون أول “جدة”:

– درجة الدبلوم في تخصص “إدارة المشتريات، إدارة المواد” أو ما يعادلها

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

3 -مدقق ثاني “جدة”:

– درجة البكالوريوس في تخصص “إدارة الأعمال، الإدارة العامة، المحاسبة” أو ما يعادلها

– خبرة عملية ال تقل عن 4 سنوات.

4-مشغل رسومات ثاني “الرياض”:

– درجة الدبلوم ويفّضل درجة البكالوريوس في تخصص “تصميم الجرافيك، الوسائط المتعددة، التصميم الرقمي” أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

طريقة التقديم:

– من خلال الروابط التالية:

1 -أخصائي ُمراقبة مخزون ثاني “جدة”اضغط هنا

2 -أخصائي ُمراقبة مخزون أول “جدة”اضغط هنا

3 -مدقق ثاني “جدة”اضعط هنا

4-مشغل رسومات ثاني “الرياض”اضغط هنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تواصل وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.