تراند الفن: “السكة الحديد” تستقبل دفعة جديدة من العربات الروسية منتصف الأسبوع المقبل

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 09:09 صباحاً - قال مصدر بهيئة السكة الحديد، إن ميناء الإسكندرية، يستعد لاستقبال دفعة جديدة من العربات الروسية، ضمن عقد توريد 1300 عربة قطار بين هيئة السكة الحديد وشركة ترانسماش الروسية للتحالف الروسي المجري، بقيمة مليار و16 مليونًا و50 ألف يورو.

وأوضح المصدر لـ “القاهرة 24″، أن الدفعة الجديدة ستحتوي على 20عربة من العربات الروسية، ذات الدرجة الثالثة “تهوية ديناميكية” على أن تصل إلى ميناء الإسكندرية منتصف الأسبوع المقبل، ليتجاوز أعداد العربات الروسية التى وصلت مصر الـ 295 عربة بعد وصول الدفعة الأخيرة.

وأشار المصدر إلى أن وزارة النقل أعلنت في وقت سابق عن وصول دفعات جديدة من العربات الروسية، بمعدل 35 عربة جديدة ذات تهوية ديناميكي، وفقًا للجدول الزمني المحدد، ليشمل ذلك دخول قطارات جديدة بالكامل مكونة من جرارات وعربات كلها جديدة.

يذكر أن صفقة الـ1300 عربة جديدة للركاب، تشمل 800 عربة مكيفة، منها، 500 درجة ثالثة مكيفة، وهي خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.

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