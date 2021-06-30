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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 09:09 صباحاً - أدمن 40 دقيقة مضت المرصد 24 زيارة
صحيفة المرصد : تساءل مواطن عن مدى ضرورة الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا في حال أصيب شخص بالفيروس، ولكنه لم يعرف بذلك، أو لم يقم بعمل الفحص المخبري.
وقال المواطن في سؤال طرحه على حساب “الصحة 937″ : ” البعض أصيب بكورونا ولنقل فقد الشم أو التذوق أو غيره، وعدت وبدون مضاعفات وفيما بعد فحص وطلعت النتيجه عدم إصابته، أو أنه لم يفحص وأموره طيبة أو لا يعلم أنه قد أصيب.نسمع إن اللي جته كورونا لا يحتاج جرعة ثانية، فكيف يكون وضع هالأمثلة؟”
وأجابه الحساب قائلاً : “لا يوجد ضرر بإذن الله، حيث أنه ينبغي استكمال جرعات اللقاح للحصول على المناعة الكافية في حال عدم وجود نتيجة إيجابية للإصابة بالفحص المخبري PCR مسجلة في التطبيقات الرسمية”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: متى تكون الجرعة الثانية إلزامية لمن سبقت إصابته بفيروس كورونا وتعافى؟.. الصحة تجيب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.