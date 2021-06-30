تراند الفن: متى تكون الجرعة الثانية إلزامية لمن سبقت إصابته بفيروس كورونا وتعافى؟.. الصحة تجيب

صحيفة المرصد : تساءل مواطن عن مدى ضرورة الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا في حال أصيب شخص بالفيروس، ولكنه لم يعرف بذلك، أو لم يقم بعمل الفحص المخبري.

وقال المواطن في سؤال طرحه على حساب “الصحة 937″ : ” البعض أصيب بكورونا ولنقل فقد الشم أو التذوق أو غيره، وعدت وبدون مضاعفات وفيما بعد فحص وطلعت النتيجه عدم إصابته، أو أنه لم يفحص وأموره طيبة أو لا يعلم أنه قد أصيب.نسمع إن اللي جته كورونا لا يحتاج جرعة ثانية، فكيف يكون وضع هالأمثلة؟”

وأجابه الحساب قائلاً : “لا يوجد ضرر بإذن الله، حيث أنه ينبغي استكمال جرعات اللقاح للحصول على المناعة الكافية في حال عدم وجود نتيجة إيجابية للإصابة بالفحص المخبري PCR مسجلة في التطبيقات الرسمية”.