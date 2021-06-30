تراند الفن: أطعمة مفيدة لصحة الكبد.. احرص عليها

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 09:09 صباحاً - تعتمد وظيفة الكبد على النظام الغذائي اليومي، وعدد الخبراء المنتجات التي تفيد الكبد.

وتشمل القائمة الشاي الأخضر والخضروات الصليبية والكركم، وتشمل أيضا ثمار الحمضيات، والتي تعد المصدر الرئيسي لفيتامين سي وتساهم في التخلص من السموم.

ويعتبر الجريب فروت مفيدًا بشكل خاص، حيث يحتوي على نوعين من مضادات الأكسدة الرئيسية: نارينجين ونارينجينين. بمساعدتهم يكون الكبد محمي من التلف، بحسب “سبوتنيك”.

ويوصي الخبراء بتناول الجوز والبنجر وزيت الزيتون، ويمكن أن يقلل الزيت من مستوى الدهون في الكبد.

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