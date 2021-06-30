تراند الفن: احتراق سيارة تاكسي أعلى الطريق الدائري (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 09:09 صباحاً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيارة تاكسي، تحترق أعلى الطريق الدائري، وظهر في الفيديو سائق السيارة، بعدما نجح في الخروج منها قبل اشتعالها وانفجارها.

ومن جهة أخرى، شهد الطريق الدائري المؤدي إلى منطقة المعادي حادث سير مروع، عقب تصادم 6 سيارات وتفحم إحداها، منذ قليل، مما أدى إلى تعطل حركة المرور بشكل مؤقت.

وكانت البداية بتلقي قسم شرطة البساتين إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، يفيد بوقوع مصادمة بين 6 سيارات، ووجود مصابين أعلى الدائري التابع لدائرة قسم شرطة البساتين.

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