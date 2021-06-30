تراند الفن: الرئيس السيسي: تكلفة علاج الطفل الواحد من مرض “الضمور العضلي” يصل إلى 3 مليون دولار

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 10:10 صباحاً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جولة تفقدية اليوم، إن مرض الضمور العضلي يمكن علاجه من خلال الكشف المبكر عن هذا المرض في الشهور الأولي من ميلاد الطفل.

وأشار الرئيس السيسي إلي أن تكلفة علاج الطفل الواحد من مرض “الضمور العضلي” يصل إلى 3 مليون دولار ويمكن علاج الطفل في السنه الأولي من ميلاده وكلما تقدم في السن صعب أكثر علاجه.

وأوضح الرئيس السيسي أن الدولة ستتحمل تكاليف علاج مرضي الضمور العضلي بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والتبرعات لصالح صندوق تحيا مصر.

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