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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 10:10 صباحاً - أدمن 19 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة
صحيفة المرصد: كشف الطبيب الروسي بافيل إيسانباييف المختص في إنقاص الوزن، عن بعض الفئات التي لا ينبغي أن تشرب الماء بالليمون على معدة فارغة.
وبحسب “سبوتنيك” قال: “إذا كان هناك المزيد من عصير الليمون، فإن الماء يؤثر سلبًا على مينا الأسنان. فالحمض يدمر، لذا فإن التوصيات بشرب الماء بالليمون من خلال الشفاطة أمر منطقي. إن عصير الليمون يؤدي إلى تفاقم أعراض مرض الارتجاع المعدي المريئي: يتم إرجاع محتويات المعدة إلى المريء، والتجشؤ الحامض، والغثيان، والحموضة المعوية. يجب على الأشخاص الذين يعانون من التشخيصات المذكورة أعلاه عدم شرب الماء بالليمون، خاصة على معدة فارغة”.
وفيتامين سي الموجود في الليمون يعزز امتصاص الحديد. يجب على الأشخاص الذين لديهم فائض من الحديد في الجسم ألا يتناولون المشروب بكثرة: الحديد إذا كان بكميات كبيرة، يكون سامًا ويمكن أن يؤثر على الكبد إذا تراكم.
وأضاف: “هناك تقارير من أشخاص يعانون من الصداع النصفي أن الليمون مثل الحمضيات بشكل عام يمكن أن يسبب نوبة صداع. ومع ذلك، لا يوجد أساس علمي لهذه المعلومات. لم يتم إجراء دراسات جادة حول تأثير الماء مع الليمون على الصحة. جميع الادعاءات حول فوائد أو مخاطر هذا المشروب تستند فقط إلى التجربة الشخصية للأفراد”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: رغم فوائده.. هؤلاء الأشخاص ممنوعون من شرب عصير الماء بالليمون! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.