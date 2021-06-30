تراند الفن: أول رد من الفنانة أميرة محمد على مكذبيها بشأن عمرها الحقيقي

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 10:10 صباحاً - صحيفة المرصد: كشفت الفنانة البحرينية أميرة محمد عن عمرها الحقيقي، خلال ردها على مكذبيها عبر فيديو على تطبيق” تيك توك “.

وقالت أميرة محمد إنها لا تمتلك حساب على تيك توك في الأصل، ولكن عندما عرض عليها مساعدوها الفيديو فلم تمانع في نشره، لافتة إلى أنها ومنذ نشر الفيديو، تتلقى الرسائل والتعليقات التي تكذبها وتهاجمها بسبب إعلان أن عمرها حاليًا 39 سنة.

وأوضحت أن العمر بالنسبة إليها مجرد رقم، وهي لا ترى هناك أي دواعي للكذب بهذا الشأن، متسائلة:”لماذا قد يكذب الإنسان حول عمره الحقيقي أصلا؟”.

وأشارت إلى أنها كلما تكبر عاما تحمد الله، أنها تكتسب خبرات جديدة وأشياء جديدة في الحياة، فهي لم تعتقد من قبل أن هناك مشكلة في العمر، إلا بعد تكذيب متابعيها.

وتابعت أنه من العيب أن يصفها البعض بالكذابة، موضحة أن عمرها في مسلسل العولمة كان 17 عامًا، وأن من يعتقد أنه كان صغيرًا وهي كبيرة أثناء عرض المسلسل الشهير فهو مخطئ.