تراند الفن: تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 30-6-2021 والقنوات الناقلة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 10:10 صباحاً - يقدم موقع “القاهرة 24” جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 30-6-2021، في ملاعب العالم المختلفة، وأبرزها مواجهة السنغال ضد السعودية في بطولة كأس العرب للشباب.

جوانزو الصيني ضد كيتشي – الساعة الثانية عشر ظهرًا – التلفزيون الصيني

سيريزو أوساكا الياباني ضد بورت أوثوريتي التايلاندي الساعة الثانية عشر ظهرًا – التلفزيون الياباني

حسنية أغادير ضد الفتح الرباطي – الساعة السادسة مساءً – قناة Arryadia SD/HD

الوداد ضد المغرب التطواني – الساعة الثامنة والربع مساءً – قناة Arryadia SD/HD

يوسفية برشيد ضد الرجاء – الساعة العاشرة والنصف مساءً – قناة Arryadia SD/HD

السنغال ضد السعودية – الساعة الرابعة عصرًا – قناة ON Time Sports 1 HD

تونس ضد جزر القمر – الساعة السابعة مساءً – قناة ON Time Sports 1 HD

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