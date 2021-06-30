نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض رنين للاجهزة الكهربائية الخميس للسبت 1-2-3 يوليو 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لجميع عملاء شركة رنين في مصر عروض رنين للاجهزة الكهربائية حيث تمثل هذه العروض أهمية كبيرة لدى عدد كبير من الراغبين في الحصول على الأجهزة المنزلية الخاصة بالمنزل خاصة العرائس. حيث توفر رنين جميع اساسيات المنزل التي يحتاجها العرائس تجهيز المنزل بأفضل الامكانيات وبأقل الاسعار. وتوفر رنين دائما عروض على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية. ولكن في هذا المقال سنوفر لكم كافة العروض المتوفرة على الأجهزة الكهربائية والتي تتوفر من اليوم الخميس حتى السبت الموافق 3 يوليو 2021.

عروض رنين للاجهزة الكهربائية

عروض رنين للاجهزة الكهربائية الخميس للسبت بها الكثير من الأجهزة الكهربائية الأساسية. إذا كنت على وش جواز يمكنك تكوين منزلك بالكامل من خلال رنين. حيث تضع لك رنين وقت معين تستطيع من خلاله تكوين المنزل. والحصول على كافة الأجهزة الكهربائية الخاصة بالمنزل للتجهيز في وقت قصير جداً. ويمكنك الحصول على كافة ما تحتاجه للمنزل تقسيط بدون فوائد. كما أن شركة رنين تتميز بانها توفر امكانية تركيب وتوصيل الأجهزة حتى المنزل دون دفع رسوم مما جعلها من أفضل شركات بيع الأدوات المنزلية في مصر.

عروض رنين اليوم

تضم عروض رنين علي الأجهزة الكهربائية شاشات تلفزيون تورنادو 65 بوصة فول أتش دي بسعر 11699 جنيه معها شاشة اخري حجم 32 بوصة هدية. ويمكنك الحصول على تكييف ميديا 1.5 حصان بسعر 6249 جنية. وتوفر رنين ثلاجة 2 باب نوفروست 397 لتر بسعر 8499 جنيه، وتحتوي الثلاجة على مبرد. ويمكنك الحصول على مكنسة 1600 وات بسعر 1359 جنية. وتضم عروض رنين للاجهزة الكهربائية على تكييف حائطي 3 حصان أوبتيماكس بارد بسعر 11999 جنية.

احدث عروض رنين

يحتاج الكثير إلي فلتر يساعدهم في تنقية المياة ولذلك توفر رنين فلتر ثلاث مراحل بأداء رائع ومميز للغاية. ويمكنك الحصول عليه بسعر رائع وهو 333 جنية. ويمكن لكل سيدة وعروسة الحصول على فرشاة الشعر الهوائية التي تساعدها في تسريح وتصفيف الشعر بسعر 1165 جنيه. ومن اساسيات جهاز المنزل هي السخان الكهربائي لذلك توفر رنين واحدة من أفضل سخانات المياه بسعة 50 لتر وبسعر 1499 جنية.