تراند الفن: رئيس جهاز حدائق العاصمة يلتقي الشركات المنفذة لوحدات “سكن لكل المصريين”

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 12:09 مساءً - أدمن ‏ساعة واحدة مضت آخر الأخبار 13 زيارة

عقد المهندس عادل عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، اجتماعًا مع مسئولي شركات الإسكان والمرافق والمكاتب الاستشارية العاملة بمشروع “سكن لكل المصريين”، بحضور نواب رئيس الجهاز ومسئولي المشروعات، لمتابعة مراحل التنفيذ، والتأكيد على تسليم المشروعات في المواعيد المحددة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي للوحدات السكنية وأعمال المرافق والطرق بالمشروع، والجداول الزمنية المقررة للانتهاء من تنفيذ الأعمال بمختلف القطاعات.

وشدد رئيس جهاز حدائق العاصمة على الالتزام بسرعة الانتهاء من المشروعات وضرورة الاهتمام بجودة التنفيذ، والوقوف على كافة العقبات والتحديات لدفع الأعمال.

كما طالب رئيس الجهاز مسئولي الشركات المنفذة للأعمال بتقديم برنامج زمني مكثف لتنفيذ الأعمال، مؤكدًا إزالة أي عقبات حتى يتسنى مواصلة خطة تسليم المواطنين لوحداتهم المخصصة لهم كاملة المرافق والخدمات.

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