تراند الفن: دعوى جديدة ضد تامر أمين لاتهامه بإهانة أهل الصعيد (مستندات)

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 12:09 مساءً - أقام المحامي حسين عبد الله جنحة مباشرة جديدة ضد الإعلامي تامر أمين، يطالبه فيها بتعويض مدني مؤقت قدره مليون جنيه، متهمًا إياه بالترويج بالطرق العلنية لتغيير نظام الدستور الأساسية للهيئة الاجتماعية، كما اتهمه بتسويد طبقة اجتماعية على غيرها، والتنمر على أهالي الصعيد والريف.

وقال المحامي حسين عبد الله في جنحته المباشرة “فوجئ الشعب المصري والعربي بحلقة من برنامج الإعلامي تامر أمين الذي يذاع علي قناة النهار بها إهانات بالغة للشعب المصري، بكافة أوساطه وأطيافه بوجه عام والصعيد والريف بوجه خاص واستخدم عبارات وأوصاف بالغة الإساءة لا تليق أن تقال في برنامج تليفزيوني أدت إلى حالة استياء بالغة بين جميع المصريين، وغضب كبير في كافة أوساط الشعب المصري وتكدير الأمن والسلم العام، وكانت مسار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي لتطاول الإعلامي تامر أمين على أهالينا في الريف والصعيد”.

وتابع: “قرر الإعلامي تامر أمين في برنامجه أن المصريين في الريف والصعيد يخلفوا أطفالا كثيرين ولا يقومون بتعليمهم بل ليقوموا بتشغليهم، الأولاد في الورش كصبيان باسم الواد بلية، والبنات تتشحن على القاهرة لتشتغل خدامات، وأحيانا تشتغل في أعمال دنيئة، مما تسبب في قيام المجلس الأعلى للإعلام بوقف المذيع فورًا، وإحالته إلى التحقيق بسبب ما قدمه من أقوال مسيئة لجميع المصريين وتدعو للتنمر على الغلابة والمحتاجين بل وفيها الكثير من المبالغة والإساءة للمجتمع المصري، وإساءة بالغة للأسر الكريمة والعريقة في الريف والصعيد المصري المحترمين بأخلاقهم وكرمهم المعروف عنهم”.

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