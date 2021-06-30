تراند الفن: تطورات جديدة في قضية “الفتنة” بالأردن.. وهذا ما طلبه محامي الدفاع بشأن الأمير حمزة!

صحيفة المرصد: أكد محامي الدفاع في قضية ”الفتنة“ بالأردن علاء الخصاونة، أنه سيطلب من المحكمة اليوم، حضور الأمير حمزة بن الحسين، ولي العهد السابق، للشهادة.

وبدأت محكمة أمن الدولة الأردنية، الأسبوع الماضي، أولى جلسات محاكمة المتهمين فيما بات يعرف إعلاميا بـ“قضية الفتنة“، وظهر المتهم الرئيس ،في القضية، باسم عوض الله لدى حضوره قاعة المحكمة، وهو مقيد اليدين ويرتدي البدلة الزرقاء.

ويحاكم في القضية إلى جانب عوض الله، وهو رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق، الشريف حسن بن زيد، إذ تشير لائحة الاتهام ،التي جرت المصادقة عليها بشكل رسمي، إلى وجود صلة بينهما وبين الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.