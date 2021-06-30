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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 12:09 مساءً - أدمن ساعة واحدة مضت المرصد 20 زيارة
صحيفة المرصد: أكد محامي الدفاع في قضية ”الفتنة“ بالأردن علاء الخصاونة، أنه سيطلب من المحكمة اليوم، حضور الأمير حمزة بن الحسين، ولي العهد السابق، للشهادة.
وبدأت محكمة أمن الدولة الأردنية، الأسبوع الماضي، أولى جلسات محاكمة المتهمين فيما بات يعرف إعلاميا بـ“قضية الفتنة“، وظهر المتهم الرئيس ،في القضية، باسم عوض الله لدى حضوره قاعة المحكمة، وهو مقيد اليدين ويرتدي البدلة الزرقاء.
ويحاكم في القضية إلى جانب عوض الله، وهو رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق، الشريف حسن بن زيد، إذ تشير لائحة الاتهام ،التي جرت المصادقة عليها بشكل رسمي، إلى وجود صلة بينهما وبين الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تطورات جديدة في قضية “الفتنة” بالأردن.. وهذا ما طلبه محامي الدفاع بشأن الأمير حمزة! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.