تراند الفن: محافظ الإسكندرية يهنئ السيسي بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 12:09 مساءً - هنأ اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة.

وقدم محافظ الإسكندرية بالإنابة عن مواطني الإسكندرية والقيادات التنفيذية بالمحافظة، أرق التهاني القلبية بهذه المناسبة العظيمة، مقرونة بأطيب التمنيات للرئيس السيسي، بالتوفيق والسداد دومًا، لما فيه الخير لمصر وشعبها الأصيل.

وأكد الشريف أن ثورة 30 يونيو ستظل نبراسًا وعلامة مضيئة فارقة في تاريخ مصرنا الغالية، وهي خير دليل على عظمة الشعب المصري وتماسك بنيانه، وجسدت هذه الثورة انتصارًا للإرادة الشعبية، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد تلك المناسبة على مصر بمزيد من التقدم والازدهار.

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