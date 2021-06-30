تراند الفن: وزير الإسكان: نستهدف تقديم خدمات للمواطنين في الريف تضاهي المقدمة بالحضر

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 12:09 مساءً - قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان إن الخدمات التي تم تنفيذها في مجمع مراكز الشباب وخدمة المواطنين والمجمع الزراعي تضاهي الخدمات المقدمة في العاصمة الإدارية الجديدة مع اختلاف طبيعة المشروع.

وأضاف الجزار، خلال تفقد الرئيس السيسي المعدات الحكومية الخاصة بتطبيق مبادرة حياة كريمة، لتطوير قرى الريف المصري، أن كل الخدمات في نماذج القرى المطورة في الريف مرقمنة ومتصلة بالوزارات الرئيسية التي تتعامل معها، حيث تكون الخدمات المقدمة في الريف هي نفس الخدمات التي تؤدي في الحضر للمواطنين.

وتابع: “لدينا 4 نماذج في مساحات مختلفة، ويختلف باختلاف الوحدة المحلية وبها نماذج مرنة في التعامل”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.