تراند الفن: «الحبوب» تبدأ إيداع مستحقات الدفعة الثالثة لمزارعي القمح المحلي

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 12:09 مساءً - بدأت المؤسسة العامة للحبوب بإيداع مستحقات الدفعة الثالثة من مزارعي القمح المحلي الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للمؤسسة.

وأوضحت المؤسسة أن إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة بلغ 43.518.206 ريالات، وذلك لعدد 127 مزارعاً، وبذلك يبلغ إجمالي ما تم إيداعه منذ بداية الموسم بلغ 183.886.657 ريالاً لعدد 596 مزارعاً وبكمية 142.693 طناً.

يذكر أن المؤسسة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 22 شعبان 1442هـ، وبلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه 300.830 طنًا لعدد 1300 مزارع، حاثة المزارعين على إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.

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