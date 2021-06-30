تراند الفن: وزير الإسكان يُصدر 5 قرارات إدارية لإزالة التعديات والمخالفات بالفشن الجديدة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 12:09 مساءً - أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 5 قرارات إدارية لإزالة التعديات والمخالفات بمدينة الفشن الجديدة بمحافظة بني سويف، مؤكدًا مواصلة الوزارة ممثلة في أجهزة المدن الجديدة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات تطبيقًا للقانون وحفاظا على مظهرها الجمالي، ومنع ظهور أي عشوائيات بها.

وقال الدكتور عاصم الجزار: “تمثلت المخالفات والتعديات التي صدرت لها قرارات إزالة، في التعدي على قطعة أرض بنشاط محجر داخل كردون المدينة، وقطعة أرض بمساحة 10 أفدنة الكائنة بين الطريق الصحراوي الغربي وبداية الطريق الدائري، وإزالة التعديات ومخالفات البناء على مساحة 6 أفدنة أخرى، وكذا إزالة التعديات الواقعة من إحدى شركات الاستثمار على مساحة 1042 فدانًا والمتمثلة في نشاط زراعي دون سند، ووضع يد على مساحة 5 أفدنة دون سند”.



ونصت القرارات التي أصدرها وزير الإسكان، على أن يتولى جهاز تنمية مدينتي ملوي والفشن الجديدتين، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.

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