تراند الفن: أبرزها يضعف اللقاحات.. معلومات صادمة عن المتحور دلتا بعد انتشاره في عدة دول

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 12:09 مساءً - صحيفة المرصد:حذر الخبراء من المتحور “دلتا” من فيروس كورونا بعد انتشاره في عدة دول، حيث أنه قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في عدد الحالات اعتباراً من هذا الصيف في حال لم يتم لجمه بسرعة، خاصة أن فاعلية اللقاحات تنخفض بدرجة ضئيلة في منع الاستشفاء لدى المصابين به.

وأصبح المتحور الجديد الذي رُصد للمرة الأولى في الهند، شديد العدوى ومنتشراً في 85 بلداً على الأقل، الأمر الذي قد يزيد المخاوف من موجات وبائية جديدة رغم حملات التطعيم، ويُبعد احتمال العودة إلى الحياة الطبيعية.

ويعتبر “دلتا” هو الأكثر عدوى من بين أي فيروس من سلالة كورونا التي تم تحديدها حتى الآن، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، وينتشر بسرعة للغاية في جميع أنحاء العالم، ويتسبب في إدخال المصابين إلى المستشفيات بنسبة أكبر، كما تنخفض فاعلية اللقاحات بدرجة ضئيلة أمامه، بحسب “العربية نت”.

ووفق أبحاث بريطانية، فإن نسبة فعالية لقاح “فايزر” تبلغ 88% في الحماية من الأعراض المصاحبة للإصابة بالمتحور “دلتا”، لكن هذه النسبة تنخفض إلى 33% لدى الأشخاص الذين تلقوا جرعة واحدة فقط من اللقاح نفسه.

وكان باحث صيني مرموق في مكافحة الأمراض أعلن أن الأجسام المضادة الناتجة عن لقاحين صينيين لكوفيد-19 أقل فاعلية مع سلالة دلتا المتحورة مقارنة بالسلالات الأخرى من فيروس كورونا، لكن الجرعات لا تزال توفر حماية.

وأوضح أن اللقاحان يندرجان في فئة اللقاحات الخاملة، والتي تحتوي على فيروسات كورونا “ميتة” لا يمكنها التكاثر في الخلايا البشرية.