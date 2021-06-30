فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 12:09 مساءً - صحيفة المرصد: توقع أستاذ المناخ الدكتور عبدالله المسند، اليوم، أن تنشط الحالة المطرية فوق مرتفعات جازان وعسير على وجه الخصوص، والتوقعات قائمة على أجزاءٍ من مرتفعات الباحة والطائف وما حولها. وقال عبر حسابه في تويتر: سُجلت محطة القيصومة المناخية أمس، ثاني أعلى درجة حرارة في العالم، حيث بلغت نصف درجة غليان الماء، علامة تعجب مزدوجة (50.4م). وأضاف: اعتماداً على السجل المناخي من عام 1984-2012م (29 سنة)، فإن الموسم الحار في الرياض يبدأ عادة من منتصف شهر مايو حتى آخر شهر سبتمبر (137 يوماً)، وذلك عندما يكون متوسط درجة الحرارة الكبرى اليومية أعلى من 39 درجة مئوية، ووفقاً للسجل المناخي (لـ 29 سنة ماضية) فإن يوم 1 أغسطس يعد أشد الأيام حراً خلال السنة، حيث سجل متوسط درجة الحرارة الكبرى 43 درجة مئوية، بينما متوسط الصغرى 28 درجة مئوية. وتابع: بينما يبدأ الموسم البارد في الرياض من شهر ديسمبر حتى آخر شهر فبراير (90 يوماً)، وذلك عندما يكون متوسط درجة الحرارة العظمى اليومية أقل من 24 درجة مئوية، ووفقاً للسجل المناخي (لـ 29 سنة ماضية) فإن يوم 14 يناير يعد أشد الأيام برداً خلال السنة، حيث سجل متوسط درجة الحرارة الكبرى 19 درجة مئوية، بينما متوسط الصغرى 8 درجات مئوية.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بلغت نصف غليان الماء.. “المسند” يكشف عن مدينة بالمملكة سجلت ثاني أعلى درجة حرارة بالعالم! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.