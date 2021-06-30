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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 01:09 مساءً - صحيفة المرصد : قام الجهازان الفني والإداري في المنتخب الوطني بزيارة للاعب حسان تمبكتي، لاعب نادي الشباب، للاطمئنان عليه، بعد إصابته القوية الأخيرة التي تعرض لها برفقة المنتخب الأول.
وظهر تمبكتي، في الصور التي نشرها الحساب الرسمي للمنتخب على ”تويتر“، وهو يضع ساندا للرقبة، حيث طلب منه الطبيب أن يلتزم به حتى يتعافى تماما.
وكان من المفترض أن ينضم اللاعب لقائمة المنتخب الأولمبي للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، لكن الإصابة حالت دون ذلك.
وتعرض تمبكتي لإصابة قوية خلال مباراة السعودية ضد أوزبكستان ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وأمم آسيا 2023، إثر اصطدام قوي مع زميله الحارس محمد العويس خلال الدقيقة الـ 71.
وكشفت التقارير الطبية أن اللاعب تعرض لكسر جانبي في الفقرة العنقية الرابعة للعمود الفقري.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أحدث ظهور لـ “حسان تمبكتي” بعد تعرضه لإصابة قوية بنطحة من “العويس” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.