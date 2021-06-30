فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 02:10 مساءً - صحيفة المرصد: حذر أخصائي نفسي ومعالج سلوكي، الدكتور عبدالرحمن الخيزران من دواد شهير يستخدمه البعض للاعتقاد بأنه يجلب السعادة ويحسن المزاج ويجلب الوناسة لكنه قد يسبب الشذوذ. وأوضح الخيزران خلال لقائه ببرنامج “ياهلا” على روتانا خليجية، أن دواء “ليريكا” الذي يستخدمه مرضى القلق لا يجب استخداما إطلاقا إلا بوصفة من الطبيب بجرعات محددة جدا. وبين أن هذا الدواء يعد من أكثر الأنواع المنتشرة بين فئة الشباب من سن 14 إلى 18 عامًا، والشائع عنه أنه يجلب السعادة ويحسن المزاج، ما قد يؤدي إلى إدمانها. ولفت إلى أن بعض الشباب يتناولون 5 أقراص من “ليريكا” في اليوم الواحد وهو أمر خطير جدًا، مشيرا إلى أن إدمان هذه الحبوب يؤثر في السلوك الجنسي لمتناولها وقد تسبب الشذوذ.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بالفيديو: أخصائي نفسي يكشف عن اسم دواء شهير يحسن المزاج و يسبب الشذوذ! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.