فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 02:10 مساءً - صحيفة المرصد: أذاع برنامج “اليوم” تقريرا عن بشير الجاسم ورقية اللذان جذب الأنظار حولهما بتقديمها يوميات كوميدية بلهجة حساوية ولغة هندية. وقال التقرير المذاع عبر قناة “الإخبارية”:”الأحساء الولادة بالمواهب أنجبت رقية وأخيها بشير، فرقية طفلة لأب سعودي أم هندية”. وأشار النقرير:” رقية مزجت اللغتين العربية والهندية في كلاهما فحققت شهرة واسعة رغم حداثة وجودها في وسائل التواصل الاجتماعي”، فيما أوضحت رقية:”أنا رقية حساوية من أم هندية وتعلمت اللغة الهندية منذ صغري عندما كان عمري عامين، من والدتي وأخي”. ولفت التقرير:”تتسم مشاهد رقية بالفكاهة مما يطرح السؤال بأنها تعد لما تصوره أم أنها مشاهد عفوية”، حيث أبان بشير:”85 % من مشاهد رقية عفوية وخاصة لما أرفع الجوال عارف شو الريأكشن حقها لا أعلمها أي شئ وتعطيني تلقائيا ريأكشنات وتخليني أضحك”. وأردف التقرير:”تعتز رقية بقومية والدتها كما تعتز بأنها سعودية”، فيما ذكرت “رقية”:”أفتخر بحالي إن أمي هندية وأفتخر بأني أتكلم اللغة الهندية وأعرف أمي إيش تقول بالهندي وإيش تقول بالعربي وأفتخر بعد إني سعودية”. اختتم التقرير حديثه عن رقية:”تحقق مشاهد رقية وبشير مشاهدات كثيرة في وسائل التواصل الاجتماعي بعضها ناهز نصف مليون مشاهدة”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: طفلة سعودية تشعل السوشيال ميديا بيوميات كوميدية بلهجة حساوية ولغة هندية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.