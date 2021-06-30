تراند الفن: بالفيديو.. تعرف على الأنشطة المستثناة من لائحة الضوضاء

صحيفة المرصد : أوضح مسؤول بمركز الالتزام البيئي أن الأنشطة المستثناة من لائحة الضوضاء، تنقسم إلى نوعين : مؤقتة ودائمة مشيراً إلى أن الاستثناءات المؤقتة تكون في أي نشاط خارج ما حددته اللائحة.

وقال أنور المهدي في حديثه لبرنامج “الشارع السعودي” : “النشاط الذي حدد باستثناءات دائمة من ضمن اللائحة وسمي له جدول تصحيحي هو نشاط الإنشاءات والبناء حيث يسمح لها بتجاوز مقدار 10 ديسبل في فترة زمنية لا تتجاوز الساعتين و5 ديسبل لا تتجاوز 8 ساعات”.

أما بخصوص أعمال البناء تدخل في لائحة الضوضاء، والتي حددت فترة زمنية لهذا العمل ابتداءً من الساعة السابعة صباحا وحتى السادسة مساءً، وفقاً لجدول التصحيح.



