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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 03:09 مساءً - أدمن 4 دقائق مضت المرصد 6 زيارة
صحيفة المرصد: أنجبت مواطنة مولودها الأول بعد 20 عاماً من العقم وعدم الإنجاب، ويأتي ذلك بعد مراجعتها لمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرّمة.
وتفصيلا، أجرت المواطنة الفحوصات اللازمة بعد الكشف عليها، حيث تم تشخيص حالتها ووضعت لها الخطة العلاجية المناسبة، حتى رُزقت بطفلها الأول وهو يتمتع بصحة جيدة، بحسب موقع “سبق”.
فيما بعثت المواطنة، نصيحة إلى السيدات اللاتي يبحثن عن الإنجاب بسبب العقم أو نحوه، بالعمل بالأسباب والتوكل على الله، والاستماع واتباع نصائح الأطباء في العلاج والالتزام بالرقية الشرعية وعدم اليأس.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مواطنة من مكة تنجب طفلها الأول بعد 20 عامًا من العقم.. وتوجه نصيحة للنساء اللاتي يبحثن عن الإنجاب! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.