تراند الفن: مواطنة من مكة تنجب طفلها الأول بعد 20 عامًا من العقم.. وتوجه نصيحة للنساء اللاتي يبحثن عن الإنجاب!

صحيفة المرصد: أنجبت مواطنة مولودها الأول بعد 20 عاماً من العقم وعدم الإنجاب، ويأتي ذلك بعد مراجعتها لمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرّمة.

وتفصيلا، أجرت المواطنة الفحوصات اللازمة بعد الكشف عليها، حيث تم تشخيص حالتها ووضعت لها الخطة العلاجية المناسبة، حتى رُزقت بطفلها الأول وهو يتمتع بصحة جيدة، بحسب موقع “سبق”.

فيما بعثت المواطنة، نصيحة إلى السيدات اللاتي يبحثن عن الإنجاب بسبب العقم أو نحوه، بالعمل بالأسباب والتوكل على الله، والاستماع واتباع نصائح الأطباء في العلاج والالتزام بالرقية الشرعية وعدم اليأس.