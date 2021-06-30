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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 03:09 مساءً - أدمن 50 دقيقة مضت المرصد 15 زيارة
صحيفة المرصد: كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا، الذي تلقاه هو لقاح “سبوتنيك V” الروسي.
وقال الرئيس الروسي خلال الحوار السنوي “الخط المباشر”، الذي يتفاعل فيه مع المواطنين ويجيب عن أسئلتهم: “عندما حصلت على التطعيم ضد فيروس كورونا، كان هناك لقاحان فقط في روسيا، وكلاهما جيدان”، مشيرا إلى أنه لم يستشر الطبيب عند اختيار اللقاح، وقرر تلقي التطعيم بلقاح “سبوتنيك V”.
وأكد الرئيس الروسي أنه لم يشكو بعد التطعيم من أي أعراض جانبية، بحسب روسيا اليوم.
وحول عدم كشفه حينها عن اسم اللقاح الذي تلقاه، قال بوتين “لقد طُلب مني ألا أتحدث عن اللقاح الذي تلقيته من أجل تجنب المنافسة”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الرئيس الروسي يكشف عن اسم اللقاح الذي تلقاه ضد كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.