- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 03:09 مساءً - أدمن 35 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة
صحيفة المرصد: تواصل الأجهزة الأمنية بحثها عن سلمان بخش (30 عاماً) باكستاني الجنسية، تغيّب من حي قويزة بمحافظة جدة الثلاثاء 22 رمضان الماضي، ولم يتم العثور عليه حتى الآن.
وبحسب “سبق”، قال شقيقه فيصل بخش: إنه تم إبلاغ الجهات الأمنية، وتسجيل بلاغ بذلك في 29 رمضان. وأضاف: تم البحث عنه في المستشفيات، ولم يتم العثور عليه.
وأوضح فيصل أن شقيقه يحمل إقامة نظامية، ولا يعاني من أي أمراض.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شقيق مفقود حي قويزة بجدة يكشف تفاصيل تغيبه وحالته الصحية! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.