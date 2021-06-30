تراند الفن: تعرف على قصة الداعشي “العطوي” الذي نفذ بحقه حكم القتل حداً بعد قتله رجل الأمن “الرشيدي”

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 03:09 مساءً - صحيفة المرصد : أعلنت وزارة الداخلية اليوم، عن تنفيذ حكم القتل حداً بالمواطن هايل بن زعل بن محمد العطوي، لقتله رجل الأمن عبدالله بن ناصر الرشيدي استجابة لتوجيهات تنظيم داعش الإرهابي باستهداف العسكريين.

تفاصيل الجريمة البشعة

ووقعت الجريمة البشعة حينما أطلق الجاني العطوي، النار على الجندي أول بالقوات المسلحة / عبدالله بن ناصر بن مضحي الرشيدي وهو يقود سيارته الخاصة على الطريق الدائري في مدينة تبوك صباح يوم الأحد الموافق 1438/2/20هـ ، حيث نتج عنه استشهاده.

وأصدرت الداخلية بياناً أوضحت فيه أن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية الجاني والقبض عليه وذلك في يوم الأربعاء الموافق 1438/2/23هـ ويدعى/ هايل بن زعل بن محمد العطوي (سعودي الجنسية) وضبط بندقية رشاش ثبت من خلال الفحوص المعملية أنها السلاح الذي استخدم في الجريمة ، كما ألقي القبض على سبعة أشخاص آخرين لعلاقتهم بالقضية .

إقرار واعتراف

وقد أقر الجاني المذكور تحقيقياً بتبنيه فكر داعش الإرهابي وقيامه بارتكاب جريمته استجابة لدعوة التنظيم باستهداف العسكريين .

فيما ذكرت مصادر صحفية أن الإرهابي هايل العطوي، كان يعمل سابقا في السلك العسكري قبل فصله، وهو في العقد الثالث من العمر.

وأوضح مصدر مقرب من عائلة الإرهابي العطوي حسب صحيفة “الوطن”، بأنه تشدد مؤخراً قبل تنفيذ جريمته، مشيرا إلى أن له أربعة إخوة، أحدهم توفي في قضية قتل قبل عدة سنوات.

استنكار

وحينها استنكر شيخ قبيلة بني عطية، الشيخ منصور بن حرب العطوي، الحادث الإرهابي، مؤكدا أن الجاني ارتكب جريمة لا يقرها الدين، معربًا عن أسفه واستنكاره لهذا الحادث الإرهابي، هو وأفراد قبيلة بني عطية.

محاكمته

وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في سبتمبر عام 2018 حكماً ابتدائياً بحق 7 متهمين سعوديين، بعد ثبوت إدانتهم في جريمة استشهاد الرشيدي، وقررت المحكمة بالإجماع، إقامة حد الحرابة بالقتل على المتهم، كما قررت سجن المدعى عليهم الثاني والثالث والرابع والخامس والسابع بالسجن بمدد تتراوح بين سنتين و6 سنوات، بعد ثبوت إدانتهم بعدم إبلاغ الجهات الأمنية وتسترهم والاشتراك في محاولة تضليل الجهات الأمنية.

القصاص

وأوضحت الداخلية في بيانها اليوم، بعد تنفيذ حكم القتل حداً، أن ما ارتكبه الجاني ضَرب من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، وأن الأمر الملكي صدر بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه، وتم تنفيذ الحكم بتبوك اليوم.