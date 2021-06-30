فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 03:09 مساءً - صحيفة المرصد: وثق مشهور سناب شات “فيحان” مقطع فيديو وهو يداعب فتيات قاصرات في أوكرانيا وسط شارع عام، قائلا:”يحليلهن”، فيما ظهرت إحداهن تخرج لسانها. ووجه “فيحان”، حديثه للفتاة التي أخرجت لسانها، قائلا:” لا عيب لا تطلعين لسانك أمام الرجاجيل”، مضيفا:” نزلتها في التوك توك عندي وجاها متابعين لليل”. فيما استعرض “فيحان” وجود عدد من الفتيات المراهقات معه، حيث سألهن عن رأيهن في “السويكت”، وقال لهن:” قولوا عمى السويكت”، فردت الفتيات القاصرات عليه بالقول:” سويكت جود، سويكت مية مية”. واختتم فيحان حديثه بالفيديو، قائلا:”مراهقات صغيرات يحليلهن”، حيث حظي الفيديو بتفاعل وانتشار واسع بمنصات التواصل الاجتماعي.

https://al-marsd.com/wp-content/uploads/2021/06/VID-20210630-WA0100.mp4

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: فيحان يداعب فتيات قاصرات في أوكرانيا:”يا حليلهن”.. وإحداهن تفاجئه بدلع لسانها! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.