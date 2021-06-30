تفاصيل سحب مسابقة الحلم الجديد على جائزة الـ 250.000$ ومنزل الأحلام

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد إذاعة حلقة سحب مسابقة الحلم الجديد على جائزتي الـ 250 ألف دولار أمريكي ومنزل الأحلام باليونان، حيث تحدد الخميس الأول من يوليو 2021، موعدًا للسحب من قبل الإعلامي مصطفى الأغا على فضائية mbc، ويعد هذا السحب الخامس عشر، حيث سبقه إعلان أسماء 14 فائز من الجوائز المتفاوتة من حيث القيمة، حيث تم السحب من قبل على جوائز ربع ونصف مليون، وسحب على جائزة 125 ألف وأخرى 50 و100 ألف، في حين أُعلن اسم رابح بمنزل أحلام آخر أيضًا.

كيفية إعلان اسم فائز مسابقة الحلم

أما عن كيفية إعلان اسم الفائز في مسابقة الحلم، فيتم من خلال بدء مراسم حلقة السحب في برنامج صدى الملاعب، ثم السحب العشوائي من بين جميع المشتركين على الهواء مباشرةً، لضمان الشفافية والحيادية الكاملة، والتي تتطلب استبعاد أقارب العاملين في المسابقة حتى الدرجة الرابعة، ثم الاتصال بالرابح والحصول على البيانات الشخصية الخاصة به، من أجل تحديد موعد تسليمه القيمة النقدية أو الشيك الخاصة بالفوز خلال 60 يوم من تاريخ الإعلان.

آخر موعد للاشتراك في السحب

ويتساءل الكثيرون عن آخر موعد للاشتراك في سحب الربع مليون دولار أمريكي الجديد، والإجابة هنا تكمن في أن الاشتراك متواصل حتى بدء السحب، أي أن الاشتراك متواصل أثناء إذاعة حلقة السحب، وسيتم الاختيار من بين المتصلين في هذا التوقيت، لاختيار الفائز بمنزل الأحلام من بينهم، في حين آخر موعد للاشتراك بشكل عام في المسابقة في العام الجاري، هو تاريخ سحب الحلم الأكبر في الحادث والثلاثين من ديسمبر المقبل.

حقيقة وصلتني رسالة برقم الشيك

ومن مضمون بعض الأسئلة الشائعة أيضًا، هو وقوع بعض المتسابقين في عمليات النصب والخداع على مواقع التواصل الاجتماعي، بتلقيهم رسالة الفوز في المسابقة برقم الشيك المستحق، وضرورة التواصل والاتصال للحصول على الجائزة، وهذا غير صحيح، لأن الوسيلة الوحيدة لإعلان اسم الفائز هو برنامج مسابقة الحلم، وتلقي اتصال هاتفي من رقم تليفون أرضي ثابت لجميع الدول، باستثناء دولتي اليمن وسوريا، فيكون الاتصال من رقم جوال متحرك.