تراند الفن: شاهد “إنفوجرافيك” حول توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق اليوم الأربعاء

صحيفة المرصد : أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1486 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و 15 حالة وفاة ، و 1055 حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 487592 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 467633 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 7819 حالة وفاة .

وكشفت الصحة عن توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق من خلال إنفوجرافيك اليوم الأربعاء.

وجاء توزيع حالات الإصابة بمناطق المملكة كالتالي :