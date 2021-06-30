فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 04:10 مساءً - صحيفة المرصد : تقع الدهون الحشوية، المعروفة أيضا باسم دهون البطن، بالقرب من الأعضاء الداخلية، ما يزيد من خطر حدوث مضاعفات خطيرة.
وبحثت الدراسات المنشورة في مجلة Obesity، عن العلاقة بين التغيرات في مدة النوم والتغيرات طويلة المدى في الدهون الحشوية لدى البالغين، بحسب روسيا اليوم.
وأجريت دراسة على 293 مشاركا تتراوح أعمارهم بين 18-65 سنة، على مدى ست سنوات.
وفي العام الأخير، أبلغ عن مدة النوم ذاتيا، وقُيّمت الدهون الحشوية باستخدام التصوير المقطعي المحوسب (CT)، الذي يستخدم الأشعة السينية وجهاز كمبيوتر لإنشاء صور مفصلة لداخل الجسم.
ووجد الباحثون أن زيادة النوم من ست ساعات أو أقل إلى سبع أو ثماني ساعات، قللت من اكتساب الدهون الحشوية بنسبة 26٪ تقريبا.
وحددت دراسات أخرى وجود ارتباط بين مدة النوم وزيادة الدهون الحشوية.
ووجدت دراسة استمرت خمس سنوات أن “فترات النوم القصوى” مرتبطة بزيادة الدهون الحشوية.
وعلى وجه التحديد، ارتبط الحصول على أقل من ست ساعات من النوم، وتسجيل أكثر من ثماني ساعات، بزيادة الدهون الحشوية.
ولوحظ هذا الاتجاه فقط بين المشاركين الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الكشف عن عادة يومية “لا تكلّفك شيئا” لتقليل دهون البطن! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.