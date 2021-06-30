فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 04:10 مساءً - صحيفة المرصد – وكالات : أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن شبانا مسلحين أطلقوا الرصاص في الهواء في محلة التل بطرابلس، وطلبوا من أصحاب المحال التجارية والصيرفة الإقفال احتجاجا على الأوضاع المعيشية. وأشار مندوب “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبناني إلى أن “مسلحين أطلقوا الرصاص في الهواء في محلة التل، وطلبوا من أصحاب المحال والمؤسسات التجارية والصيرفة الإقفال احتجاجا على انقطاع الكهرباء، وارتفاع سعر صرف الدولار، والارتفاع الجنوني في أسعار مختلف السلع الاستهلاكية”. وأوضحت الوكالة نقلا عن مندوبها بأن “مسلحين آخرين أطلقوا الرصاص أيضا في الهواء في محلتي التبانة والحارة البرانية لفقدان المحروقات، وانقطاع الكهرباء، والغلاء الفاحش”. كما ذكر موقع “لبنان 24” أن “الجيش اللبناني انتشر في المنطقة، وأن عناصر الجيش ما زالت منتشرة في مختلف احياء وشوارع المدينة، وتقوم بمهامها على أكمل وجه حفاظا على امن وأمان أبناء طرابلس وسكانها”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد: مسلحون لبنانيون يطلقون النار في الشارع احتجاجا على الأوضاع المعيشية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.