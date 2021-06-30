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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 04:10 مساءً - أدمن 7 دقائق مضت المرصد 7 زيارة
صحيفة المرصد : نقلت قناة الإخبارية، اليوم الأربعاء، مشاعر أسرة الشهيد عبدالله بن ناصر الرشيدي ببريدة، بعد تنفيذ حكم القتل بحق الداعشي هايل بن زعل بن محمد العطوي، الذي قتل ابنهم غدراً.
وقال ناصر الرشيدي، والد الشهيد عبدالله: ” والله حنا ارتحنا اليوم وجزاكم الله خير، والحمد لله على قضائه”.
وأضاف الرشيدي وهو يحاول تمالك نفسه من البكاء : ” أن والدة الشهيد استقبلت خبر القصاص بارتياح كبير، وهي بحالة طيبة”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد: أول تعليق من والد الشهيد “الرشيدي” بعد تنفيذ حكم القتل في الداعشي “العطوي” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.