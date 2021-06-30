تراند الفن: معجزة علمية.. “توليد” جنين فأر من الخلايا الجذعية في المختبر

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 04:10 مساءً - صحيفة المرصد: استطاع الباحثون، “توليد” جنين فأر من الخلايا الجذعية في المختبر، حيث بدأت عضلاته وأوعيته الدموية وأمعاؤه وجهازه العصبي وقلبه، بالعمل والتطور.

ويعتبر هذا الفأر، النموذج الأكثر تعقيدا لحيوان ثديي يجري تطويره في المختبر، وفق موقع “ساينس ديلي”.

ومن جانبها، ذكرت العالمة في بيولوجيا الخلايا بجامعة فيرجينيا، كريستين تيس: “توصلنا لطريقة توجه الخلايا الجذعية لبدء التطور الجنيني، واستجابة لهذه التعليمات، تتطور الخلايا إلى كيانات تشبه الجنين”.

فيما أوضح العالم في بيولوجيا الخلايا، برنارد تيس، أن الطريقة الوحيدة للحصول على جميع أنواع الخلايا الضرورية لتكوين الأعضاء الوظيفية هي تطوير الأنظمة، حيث توجد جميع الخلايا الأولية. الكيانات الشبيهة بالجنين التي صممناها باستخدام الخلايا الجذعية توفر هذا الأمر”، بحسب “سكاي نيوز”.

ولفت إلى أن “نموذج الفأر المختبري هذا، يؤكد أننا قادرون على حثّ الخلايا على تنفيذ برامج معقدة في تسلسل الخطوات الصحيح للتشكّل، بما يتيح لنا تصنيع جميع أنواع الأنسجة المتنوعة”.

وتابع أن الأجنة المطوّرة، تفتقر إلى جزء من الدماغ الأمامي، وهي مشكلة يرى بأن العلم سيتغلب عليها قريبا، عن طريق توجيه أدق للإشارات المؤدية لتوليد الأنسجة.