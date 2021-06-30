تراند الفن: 11 مليار قيمة التداولات.. تراجع مؤشر الأسهم إلى مستوى 10984 نقطة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 05:10 مساءً - أغلق مؤشر الأسهم الرئيسية، اليوم الأربعاء، منخفضًا 12.23 نقطة ليقفل عند مستوى 10984.15نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 374 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 480 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 68 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 119 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الأهلي ريت1، وصادرات، ولازوردي، والراجحي ريت، وسدكو كابيتال ريت الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات عذيب للاتصالات، والخليجية العامة، والحكير، واتحاد الخليج الأهلية، وأليانز إس إف فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و5.51%.

فيما كانت أسهم شركات لازوردي، والإنماء، وأرامكو السعودية، ودار الأركان، وسيرا هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات لازوردي، وأرامكو السعودية، والراجحي، والإنماء، وسابتكو هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 101.22 نقطة ليقفل عند مستوى 22937.50 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 21 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 287 ألف سهم تقاسمتها 727 صفقة.

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