تراند الفن: الرياض تتصدر الحالات.. تعرف على أكثر المدن تسجيلاً لإصابات كورونا اليوم

صحيفة المرصد : أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء ، عن عدد المدن الأعلى تسجيلاً من حيث عدد الإصابات وحالات التعافي من فيروس كورونا.

وفيما يخص أعلى المدن تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (248)، جدة (127)، الطائف (87)، مكة (61)، الدمام (61)، الظهران (48)، الجبيل (43)، بللسمر (43)، الهفوف (40) .

أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (182)، جدة (120)، مكة (72)، الطائف (70)، أبها (42) ، ينبع (32) ، الدمام (26)، الهفوف (26) .

جدير بالذكر أن وزارة الصحة، أعلنت اليوم الأربعاء ، عن تسجيل 1486 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و 15 حالة وفاة ، و 1055 حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 487592 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 467633 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 7819 حالة وفاة .