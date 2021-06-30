فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 06:09 مساءً - صحيفة المرصد :كشف الإعلامي الكويتي الشهير أبو طلال الحمراني، تفاصيل قيام عائلة كويتية، بسجن ابنتهم في قفص حديدي بمنزلهم، لمدة 9 سنوات كاملة. وقال أبو طلال الحمراني عبر حسابه على موقع تويتر: “إنقاذ فتاة كويتية تم احتجازها 9 سنوات، في سجن تم تجهيزه من قبل والدها داخل المنزل، بسبب طلاقها”. وتابع: “قامت طوال تلك السنوات بتربية ولدها وتدريسه من خلف القضبان، وتم التحفظ عليها تحت الحراسة المشددة وهي بحالة نفسية سيئة والتحقيق مع أشقائها بعد وفاة والدهم”. وتصدر وسم “الكويتية المسجونة” مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار خبر سجن عائلة كويتية لابنتهم في قفص حديدي بمنزلهم لمدة 9 سنوات، بعد طلبها الطلاق من زوجها الذي يكبرها بـ 15 عامًا. والجدير بالذكر، أن النيابة العامة الكويتية، قررت حجز 5 أفراد من أسرة الفتاة، 3 شقيقات وشقيقان، بسبب حجزهم حريّة شقيقتهم نحو 9 سنوات في إحدى غرف المنزل ومنعها من الخروج.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “أبو طلال الحمراني” يكشف تفاصيل سجن عائلة كويتية لابنتهم 9 سنوات في قفص حديدي بمنزلهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.