تراند الفن: إعلان نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين الـ 51 بكلية الملك فهد الأمنية

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 06:09 مساءً - أدمن ‏23 دقيقة مضت تواصل 13 زيارة

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للمرشحين لدورة تأهيل الضباط الجامعيين الـ (51) بكلية الملك فهد الأمنية، داعيةً طالبي الالتحاق للدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة “أبشر- توظيف” على الرابط التاليhttps://jobs.sa، لمعرفة نتائج المرشحين للقبول المبدئي.

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