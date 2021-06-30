شوف عروض بنده الأسبوعية في السعودية Hyper Panda على لحوم عيد الأضحى والدجاج

يقدم هايبر بنده بجميع فروعه في الوطن العربي، خارج دول الخليج، وداخلها مثل: المملكة العربية السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وفي قطر، وكذلك دول شمال إفريقيا أسعار مميزة جداً على جميع السلع الهامة لكل منزل، حيث تعتبر عروض بنده الأسبوعية من أقوى العروض المقدمة في الأسواق، ولذلك يتهافت على عروض مجله بنده الصفحة الرئيسية Hyper Panda.

عروض بنده على لحوم عيد الأضحى

يقدم هايبر بنده ماركت العديد من الخصومات، والتخفيضات على لحوم عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا بالخير، والبركات، ومن ضمن هذه العروض: عروض على لحم العجل الهندي المميز المفروم، وكذلك عروض مميزة على الكبدة البقري بالكيلو، وأيضاً خصم على سعر اللحم البقري بالعظم، وعلى تذويب اللحم الضاني الهندي مميز المذاق، كما يتوفر خصومات على سعر الربع الأمامي من لحم العجل الهندي المميز.

خصومات بندة ماركت على الأسماك

كما يوجد خصومات مميزة جداً على جميع أنواع الأسماك الطازجة من هايبر بنده ماركت بالسعودية، وخاصةً المدينة المنورة، ومنها: عروض مميزة على السمك البلطى الصغير بالكيلو، وخصم مميز على الربيان بالحجم الوسط من بنده Panda، وكذلك على السمك السرار بالحجم الكبير، وخصم مميز على السمك النقرور الطازج بالكيلو من موقع بندة، وعلى سمك باس البحر بالكيلو ذو الطعم المميز بالسعودية، وخصومات على السمك الكودرا المتوسط الحجم.

عروض هايبر بنده على الدجاج

يقدم هايبر بندة مفاجآت مميزة جداً من اليوم، وحتى نفاذ الكمية على الدجاج البروستيد من ماركة ساديا Sadia، وكذلك خصم مميز على الدجاج المجمد من ساديا Sadia، وتخفيضات مميزة على أفخاد الدجاج المجمدة المتميزة من نفس الماركة، وخصومات مميزة جداً على أجنحة الدجاج من ساديا، وكذلك على صدور الدجاج الطرية من ساديا، وكذلك العديد من الخصومات على جميع المنتجات الغذائية، والغير غذائية من بنده الصفحة الرئيسية في جميع فروعه في المملكة العربية السعودية، وخارجها، حيث يفتح الماركت أبوابه للعملاء في جميع أيام الأسبوع، وكذلك في العطلات الرسمية، كما يمكنكم الطلب من خلال بنده اون لاين.