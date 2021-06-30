تراند الفن: الرئيس الإسرائيلي يوجه رسالة إلى محمود عباس: تعال ننسى الماضي

صحيفة المرصد – وكالات : وجه الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، رسالة إلى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، خلال اجتماعه مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في الولايات المتحدة.

وفي رسالته للرئيس الفلسطيني، قال رؤوفين ريفلين: “كان لدينا صراع على مدار 100 عام، لكن يجب أن ننسى مرة واحدة وإلى الأبد الماضي”.

وأضاف: “تعال ننسى الماضي ونتحدث عن المستقبل، وكيف سنعيش سوية، يوجد لدينا الكثير مما نتحدث عنه”.