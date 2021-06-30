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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 07:09 مساءً - أدمن 51 دقيقة مضت المرصد 14 زيارة
صحيفة المرصد – وكالات : وجه الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، رسالة إلى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، خلال اجتماعه مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في الولايات المتحدة.
وفي رسالته للرئيس الفلسطيني، قال رؤوفين ريفلين: “كان لدينا صراع على مدار 100 عام، لكن يجب أن ننسى مرة واحدة وإلى الأبد الماضي”.
وأضاف: “تعال ننسى الماضي ونتحدث عن المستقبل، وكيف سنعيش سوية، يوجد لدينا الكثير مما نتحدث عنه”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الرئيس الإسرائيلي يوجه رسالة إلى محمود عباس: تعال ننسى الماضي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.