تراند الفن: «صندوق الاستثمارات» يعلن عن توفر فرص وظيفية شاغرة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 08:09 مساءً - اعلن صندوق الاستثمارات العامة عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس؛ للعمل بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

الوظــائف:

1- مسؤول تحليلات المحفظة.

(Portfolio Analytics)

– درجة البكالوريوس في العلوم المالية أو المحاسبة أو الرياضيات أو علوم الحاسب.

– ما لا يقل عن 4-8 سنوات خبرة عملية في قياس الأداء والتحليلات.

– مسؤول عن ضمان التسليم الدقيق وفي الوقت المناسب لأداء وتحليلات الاستثمار لأصحاب المصلحة الداخليين.

* للتقديم: ( اضغط هنــا ).

2- أخصائي مهني برنامج المكافآت.

(Rewards Professional)

– درجة البكالوريوس في الأعمال التجارية أو ما يعادلها.

– ما لا يقل عن 6-8 سنوات من الخبرة ذات الصلة .

* للتقديم: ( اضغط هنــا ).

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