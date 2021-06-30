تراند الفن: أمانة الرياض تزيل المركبات المهملة من الشوارع

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 08:09 مساءً - أدمن ‏21 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة

صحيفة المرصد : بدأت أمانة منطقة الرياض في إزالة المركبات المهملة، في أحياء المدينة المختلفة، والتي تركها أصحابها في الشوارع لمدة طويلة. ويأتي قرار أمانة منطقة الرياض بإزالة المركبات المهملة من الشوارع، من أجل الحفاظ على جمال المدينة، خاصة أن السيارات التي تم التعامل معها متروكة منذ فترة. وقالت الأمانة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: “حفاظًا على جمال مدينة الرياض، 763 مركبة مهملة تعاملنا معها خلال أسبوع، وأعمال الإزالة مستمرة في نطاق 16 بلدية فرعية”.

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